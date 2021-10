Lo scorso anno zero a zero

Nei sette precedenti in Serie B tra Pisa e Reggina, in Toscana, trionfa il segno X. Sono infatti cinque i pareggi, gli ultimi due consecutivi (nella scorsa stagione risultato finale di zero a zero). Una sola vittoria per parte, quello amaranto risale al 1971 (risultato 0-1), mentre la vittoria dei pisani (3-0) è datata 1969.