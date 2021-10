Visti da vicino: il Pisa raccontato da Michele Bufalino (La Nazione)

Cinque vittorie ed un pareggio, per un totale di 16 punti. È questo il bilancio attuale del Pisa, che sabato 2 ottobre alle ore 16.15 sfiderà la Reggina al ”Arena Garibaldi”. A pochi giorni dal match, abbiamo contattato Michele Bufalino – collega del quotidiano La Nazione ma anche corrispondente da Pisa di Radio Sportiva – il quale ha presentato ai lettori di RNP il prossimo avversario della Reggina, illustrandone la situazione.

COSA E’ CAMBIATO- ”Il Pisa è cambiato completamente rispetto alla scorsa stagione, a parte l’allenatore ed un piccolo nucleo di giocatori la società ha cambiato tanto. Il nuovo ds Claudio Chiellini, subentrato a Roberto Gemmi, ha operato abbondantemente sul mercato grazie ai 6 milioni di euro del patron dei nerazzurri Knaster”.

CALCIOMERCATO- ”Il Pisa ha fatto una cinquantina di movimenti. Tanti giocatori sono andati via, specie quelli in prestito o per cui esistevano dei diritti di riscatto, ai quale non è seguito il rinnovo. La società ha iniziato ad operare comprando tanti giovani dalle categorie inferiori per girarli, a loro volta, in prestito ad altre squadre. La squadra ha totalmente cambiato volto. In porta è arrivato Nicolas, la difesa è stata totalmente rifatta e al suo interno spiccano Leverbe ed Hermannsson. A centrocampo è arrivato l’ungherese Nagy dal Bristol City e Touré dalla Juventus (1 mln euro), in attacco Cohen (2,2 mln) dal Maccabi Tel Aviv e Lorenzo Lucca (2,1 mln) dal Palermo. Se manca ancora qualcosa? Inizialmente, tanti tifosi e addetti ai lavori erano un po’ scettici sul fatto di lasciare il peso dell’attacco al giovane Lucca, ma il giocatore ha subito fatto vedere di che pasta è fatto a suon di gol, facendone 5 in 6 gare…”.

I SEGRETI DEL PISA CAPOLISTA- ”In questi primi sei turni, la difesa ha subito soltanto quattro reti, mentre nello scorso campionato, a parità di giornate, i goal incassati erano addirittura 15. L’aver cambiato portiere e tutta la difesa, ad eccezione di Birindelli e Caracciolo, è una scelta che al momento sta pagando. Sono andati via quei giocatori ritenuti giunti al limite delle proprie potenzialità per acquistare tanti giovani e giocatori con ampi margini di miglioramento, mentre chi è stato ritenuto valido per continuare è rimasto. La retroguardia granitica e l’attacco prolifico sono sicuramente i punti di forza di questa squadra”.

CARATTERISTICHE DI GIOCO- ”Quest’anno D’Angelo: varia dal 4-3-1-2 al 4-2-3-1 al 4-3-3. E’ comunque un Pisa molto offensivo che inizia cercando di aggredire subito l’avversario ed imporre il proprio gioco, ragionato e fatto da un lungo possesso palla. La squadra ha dimostrato anche un ottimo atletismo, visto che finora è riuscito sempre a giocare ad alti ritmi fino alla fine”.

IL GIOIELLINO LUCCA- ”Arrivato per sostituire Marconi, Lucca ha totalmente cambiato volto all’attacco nerazzurro. Sembra un attaccante completo, nonostante i 2,01 cm di altezza possiede grande falcata ed accelerazione. Oltre ai 5 goal è riuscito anche a sfornare un assist. Ha ampissimi margini di miglioramento, già si parla di una possibile chiamata dalla Nazionale maggiore. Su di lui sono già piombate le attenzioni dei grandi Club di Serie A”.

INDISPONIBILI E RECUPERI- ”Al momento gli unici indisponibili sembrerebbero essere Quaini e Siega. Berra dovrebbe essere recuperato ma resta comunque in dubbio. Si tratta, comunque, di giocatori che finora hanno giocato poco”.

a.c.