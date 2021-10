Serie D, Giudice Sportivo: tre turni a Marchionna del Castrovillari

Il Giudice Sportivo della LND si è espresso in merito alle gare dello scorso weekend in Serie D. Per il Girone I, stop di tre giornate per Andrea Marchionna del Castrovillari “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con due gomitate al volto”. Punite con ammende salate il Cittanova e il Città di Sant’Agata, avversarie al Morreale-Proto, “per avere, propri calciatori, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, tentato il contatto fisico con i calciatori avversari senza riuscirvi per l’intervento dei propri dirigenti e delle Forze dell’Ordine. Sanzione così determinata in considerazione del fattivo comportamento dei propri dirigenti.”

SOCIETÀ

Ammenda di € 700,00 al Cittanova

Ammenda di € 500,00 al Città di Sant’Agata

Ammenda di € 200,00 al Giarre

CALCIATORI

Tre gare: Marchionna (Castrovillari)

Due gare: Fiumara (Troina)

Una gara: D’Alterio (Città di Acireale), Cangemi (Paternò), Simic (Sancataldese)