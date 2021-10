Coppa Italia Dilettanti, risultati degli ottavi: derby reggino alla Reggiomed

Tanti gol e risultati a sorpresa nelle gare di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia Dilettanti. Grazie ad una tripletta di Semenzin, la Reggiomediterranea ipoteca i quarti di finale vincendo 3-0 il derby in casa del Gallico Catona; sulla strada degli amaranto potrebbe esserci il Brancaleone, che nei primi 90′ ha battuto il Ravagnese 2-0, a segno Rubertà e Giovanni Galletta. Passaggio del turno in ghiaccio anche per il Locri, vittorioso per 3-0 in casa della Gioiese, in gol Vita, Sapone e Catania; nel primo incrocio da ex tecnico del Gioiosa, può sorridere mister Logozzo che si aggiudica la gara di andata con la sua Stilomonasterace per 3-1. Nella parte alta del tabellone risultati a sorpresa a Praia a Mare, dove il Praiatortora ha battuto 2-1 la Paolana, e a Sersale, dove il Soriano ha fatto il colpaccio passando per 3-1. L’Acri vince 2-0 il derby cosentino con la Morrone, il CotroneiCaccuri per 2-1 quello crotonese in casa dell’Isola Capo Rizzuto. Gare di ritorno in programma tra due settimane, il 13 ottobre alle 15:30.

COPPA ITALIA DILETTANTI

Ottavi di finale, andata (29/09/2021)

Città di Acri-Morrone 2-0

Praiatortora-Paolana 2-1

Isola Capo Rizzuto-CotroneiCaccuri 1-2

Sersale-Soriano 1-3

Stilomonasterace-Gioiosa Jonica 3-1

Gioiese-Locri 0-3

Brancaleone-Ravagnese 2-0

Gallico Catona-Reggiomediterranea 0-3