Reggina Women: domenica 3 ottobre l’open day

Una nuova avventura sta per partire sui campi del Centro Sportivo Sant’Agata. Reggina 1914 fissa l’appuntamento a domenica 3 ottobre (ore 11) sul campo numero 3 per il primo Open Day aperto a tutte le donne che vorranno far parte del progetto Reggina Women. L’ambizione è il nostro motore. E animati da questa, il club sta lavorando all’iscrizione della Prima Squadra Femminile ai prossimi campionati nazionali a 11, per alimentare un progetto che cresce di giorno in giorno, un appuntamento inedito con la storia del Club.