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Pisa-Reggina: designato l’arbitro Colombo

Pisa-Reggina: designato l’arbitro Colombo
Reggina
29/09/2021 17:23 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it
Tutte le designazioni della serie B

L’Aia ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare della 7a giornata della Serie BKT 2021/2022.

LECCE – MONZA Venerdì 01/10 h. 20.30
ABBATTISTA
BERCIGLI – DELLA CROCE
IV: GUALTIERI
Var: FOURNEAU
Avar: ROCCA

ALESSANDRIA – COSENZA h. 14.00
FABBRI
LIBERTI – LAUDATO
IV: MADONIA
VAR: MANGANIELLO
AVAR: PRENNA

CREMONESE – TERNANA h. 14.00
COSSO
DI GIACINTO – BARONE
IV: MONALDI
VAR: CHIFFI
AVAR: IMPERIALE

CROTONE – ASCOLI h. 14.00
DI MARTINO
CAPALDO – LOMBARDO
IV: MAROTTA
VAR: DIONISI
AVAR: DEI GIUDICI

FROSINONE – CITTADELLA h. 14.00
MERAVIGLIA
NUZZI – MACADDINO
IV: BARATTA
VAR: PEZZUTO
AVAR: RASPOLLINI

PISA – REGGINA h. 16.15
COLOMBO
SCHIRRU – VIGILE
IV: BITONTI
VAR: PRONTERA
AVAR: FIORE

SPAL – PARMA h. 18.30
PATERNA
ROSSI L. – MORO
IV: KUMARA
VAR: MARINI
AVAR: ROSSI C.

BRESCIA – COMO Domenica 03/10 h. 14.00
MIELE G.
BOTTEGONI – FONTEMURATO
IV: MILONE
VAR: MANGANIELLO
AVAR: PAGNOTTA

PORDENONE – LR VICENZA Domenica 03/10 h. 16.15
RAPUANO
CECCON – GUALTIERI
IV: TURRINI
VAR: PICCININI
AVAR: DI VUOLO

BENEVENTO – PERUGIA Domenica 03/10 h. 20.30
MARINELLI
VONO – YOSHIKAWA
IV: RUTELLA
VAR: SACCHI
AVAR: MASTRODONATO

 

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