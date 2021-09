Reggina, Rivas convocato dall’Honduras: in dubbio per la gara di Vicenza

Ultime News

COPPA CALABRIA Primo Turno – Ritorno (26/09/2021) Rangers Corigliano-Amendolara 5-0 (7-0 and.) Spezzano Albanese-Geppino Netti 0-0 (1-1) Oreste Angotti-Real Montalto 1-1 (0-4) New Academy-Luzzese 7-0 (3-0) Unione Sportiva...

Reggina

Inizierà alle ore 10:00 di mercoledì 29 Settembre, la prevendita per i tifosi amaranto che vorranno accedere al settore ospiti in occasione di Pisa-Reggina, in programma sabato 2 ottobre e valevole per la settima giornata del...