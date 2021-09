Serie D, San Luca a punteggio pieno, pari in trasferta del Lamezia

Cinque squadre a punteggio pieno, tre calabresi ancora a quota zero; pari in trasferta del Lamezia

Seconda giornata del Girone I di Serie D in archivio con ben cinque squadre ancora a punteggio pieno, tutte vittoriose in trasferta, tra queste anche il San Luca che si aggiudica il derby calabrese di Castrovillari trovando un doppio vantaggio nel primo tempo con Ferrante e Nikolic; nella ripresa il nuovo entrato Maesano firma il tris, poi i Lupi del Pollino (che hanno anche colpito due legni) accorciano con Cosenza dal dischetto, ma la rimonta si ferma lì e il San Luca festeggia la seconda vittoria di fila.

Tra le compagini a punteggio pieno con la formazione di Ignoffo troviamo una siciliana, il Paternò, che sotto per 3-1 a Rende (doppietta di Palma e rete di Abbey), ribalta il match nel finale, con il gol da tre punti di Foderaro al 94′. Le altre squadre al comando sono tutte campane: la Cavese, che piega il Trapani in trasferta con Kosovan; la Gelbison, corsara a Giarre; il Portici, vittorioso in casa del Troina, ancora in fondo alla classifica con il suo -6.

Niente gol per il Lamezia Terme in casa del temibile Santa Maria del Cilento, ma per la squadra di Erra c’è il rimpianto di aver colpito due legni, con Salandria e Laaribi. Ancora una sconfitta di misura per il Cittanova, che al debutto casalingo cade per mano del Città di Sant’Agata, a segno con Faella nel primo tempo; per la squadra di Di Gaetano, secondo stop di fila per 1-0 e zero punti in graduatoria, insieme a Castrovillari, Rende, Giarre e Sancataldese, quest’ultima battuta a domicilio dal Real Aversa. Nei due derby siciliani, reti bianche tra FC Messina e Acireale, mentre debutta con un successo Ciccio Cozza sulla panchina del Biancavilla: 3-1 al Licata (clicca qui).

