Reggina: senza sconfitte nelle prime sei gare, non era mai successo in B

Con il pareggio con di sabato contro il Frosinone, la Reggina di Aglietti prolunga la sua imbattibilità ed entra nella storia del club. Non era mai successo nei 24 campionati disputati dagli amaranto in serie B, che si registrasse una partenza senza sconfitte sconfitte dopo le prime sei uscite.

Sono quattro, al momento, le compagini imbattute in cadetteria. Oltre alla Reggina ed al Frosinone, infatti, ci sono Pisa e Brescia: proprio in casa della capolista, sabato prossimo, sarà impegnata la formazione di Aglietti in una sfida difficilissima.