Promozione, in vetta la “strana coppia” Archi-Sporting, che rimonta il Borgo!

La seconda giornata del Girone B di Promozione si è disputata a metà tra sabato e domenica. Le gare giocate in anticipo (clicca qui per il riepilogo) hanno proiettato in vetta alla classifica a punteggio pieno l’Archi, vittorioso per 4-1 sul Brancaleone, e lo Sporting Catanzaro Lido, capace di ribaltare in 7′ la sfida con il Ravagnese segnando tre gol. Gli altri due match del sabato hanno visto i primi successi di San Giorgio (1-0 al Vallata del Torbido) e Cinquefrondese (a Bagnara per 2-1).

Il big-match domenicale tra Capo Vaticano e Gioiese si è chiuso senza reti, con entrambe le formazioni che a braccetto occupano ora la terza posizione. Clamorosa rimonta del Borgo Grecanico contro il Caraffa: sotto di due reti siglate a cavallo del riposo da Passafaro e Silvano, la formazione di mister Cormaci trova nel quarto d’ora finale energie e brillantezza mancate fino a quel momento; al 32′ Nasser, ex di Bocale e Bagnarese, in campo da pochi minuti, fugge in velocità e in diagonale riapre il match; al 38′ un tiro-cross di Romeo beffa il portiere ospite per il pareggio; due minuti dopo, stacco vincente di Obinna su corner e rimonta completata.

Fa festa anche l’Africo per la prima vittoria stagionale: contro la Rombiolese decide una doppietta di Gligora. Vince in rimonta anche il Melicucco: il San Gaetano, con mister Scevola alla prima in panchina, va in gol dopo pochi minuti con Caracciolo, ma i locali pareggiano a metà tempo con Giovinazzo e nella ripresa Scattarreggia firma il definitivo 2-1. San Gaetano ancora a quota zero con Bagnarese e Rombiolese.

