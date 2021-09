Promozione Girone A, un quintetto a punteggio pieno

Praiatortora a valanga sul Cutro, successi anche per Promosport e Rossanese; tra le squadre in vetta

La seconda giornata del Girone A di Promozione ha visto ben cinque formazioni centrare il secondo successo di fila, il più rotondo dei quali ottenuto dal Praiatortora contro il Cutro, un tennistico 6-2 arrivato nell’anticipo di sabato, con la pesantissima tripla firma di Angelo Petrone sul match. Chiamate a rispondere nelle gare domenicali, le altre big non si sono fatte pregare.

La Promosport piega nella ripresa la resistenza della Garibaldina, le firme di Colosimo e Russo sul 2-0 finale. La Rossanese colpisce una volta per tempo l’Amantea, in gol Rizzo e Bongiorno; i blucerchiati accorciano con il solito Alessandro Amendola ma finisce comunque 2-1. In vetta a punteggio pieno ci sono anche, a sorpresa, la Juvenilia, che con Golia (doppietta) e Galati batte 3-1 lo Scandale, e il Campora, al quale basta il gol in avvio di Altomare per avere la meglio del San Fili, ultimo a quota zero in compagnia di Scandale e Cutro.

Cade al 92′ il Trebisacce, battuto per 1-0 a Rende dal Villaggio Europa; vince in trasferta l’Atletico Maida, 2-1 a Montalto contro la Denis Bergamini Rossoblù. Un gol di Bosco al 93′ evita la sconfitta al Cassano in casa del Real Fondo Gesù, il quale a sua volta, dopo il vantaggio di Filosa, vede sfumare la prima vittoria in Promozione; per entrambe primo punto in campionato.