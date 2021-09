Promozione B, classifica marcatori: Giglio aggancia Sanchez e Vigoroso

Dopo le triplette realizzate nel primo turno, Sanchez e Vigoroso restano a secco nella seconda giornata di Promozione. Ne approfitta Davide Giglio, che proprio contro il Ravagnese di Vigoroso trascina lo Sporting Catanzaro Lido ad una incredibile rimonta, da o-2 a 3-2 in 7′, segnando una doppietta che lo porta ad agganciare i due leader. In questo turno spiccano anche le doppiette di Giulio Morabito nel poker dell’Archi al Brancaleone, e di Giovanni Gligora, autore dei gol del successo dell’Africo. Due gol in due partite per Postorino, autore del vantaggio del Ravagnese a Catanzaro.

CLASSIFICA MARCATORI

3 gol: Sanchez (Gioiese), Vigoroso (Ravagnese), Giglio (Sporting CZ Lido)

2 gol: Gligora (Africo), Silvano (Caraffa), Morabito (Compr. Archi), Tomasco (Gioiese), Postorino (Ravagnese), Denaro (Vallata del Torbido)

1 gol: 30 calciatori