Pisa-Reggina: tutte le informazioni per i tifosi amaranto

Inizierà alle ore 10:00 di mercoledì 29 Settembre, la prevendita per i tifosi amaranto che vorranno accedere al settore ospiti in occasione di Pisa-Reggina, in programma sabato 2 ottobre e valevole per la settima giornata del campionato di serie BKT. Sarà possibile acquistare i tagliandi fino alle ore 19:00 di venerdì 1 ottobre, sia attraverso il circuito online Ticketone che presso i punti vendita sul territorio.

Di seguito, il punto vendita autorizzato a Reggio Calabria:

BCenters-Via Sbarre Centrali, 260/b-

Aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).

Il settore ospiti dell’Arena Garibaldi/Romeo Anconetani (Curva Sud) ha una capienza attuale di n. 450 posti, limitata dalle normative legislative attualmente vigenti. Il prezzo del biglietto è di € 14,00, escluso il diritto di prevendita.