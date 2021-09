Eccellenza, show di Reggiomed e Morrone, Boca N. Melito battuto al 94′

Tre squadre a punteggio pieno dopo 180', primi punti per Bovalinese e Soriano; in fondo a quota zero c'è solo lo Scalea

Tre squadre in vetta al torneo di Eccellenza dopo 180′, per due di queste è arrivata una vittoria roboante e netta, l’altra invece ha esultato al fotofinish. Fa due su due la Reggiomediterranea, corsara a Isola Capo Rizzuto con un rotondo 5-0: Gonzalez e Padin aprono la goleada, completata nel finale da Lancioni, Ramacciotti e Sarica.

Al comando c’è pure la Morrone, la quale riesce a fare anche meglio della squadra di Misiti, travolgendo il malcapitato Gioiosa per 6-0, in dieci per quasi un’ora di gioco. Trombino fa doppietta, lo accompagnano nel tabellino dei marcatori anche Nicoletti, Raimondo, Barbieri e Prete. Nell’inedito terzetto al comando c’è anche il CotroneiCaccuri, che dopo il 4-0 di Acri riesce a battere al 94′ il Boca N. Melito: la squadra reggina, senza sette titolari, va sotto ad un minuto dal riposo per il gol di Cataldi, nella ripresa ribalta tutto con Campolo e Bianchini, ma subisce nel finale il controsorpasso crotonese firmato dalla doppietta di Franco.

Alle spalle della coppia di testa troviamo il Roccella, vittorioso in rimonta sul Sersale grazie alle reti di Criniti e Minici, e la Paolana, che si aggiudica il big-match contro il Locri grazie al gol-partita di Vitale. Reti bianche tra Gallico Catona e Acri, prima vittoria del Soriano, 1-0 firmato Macrì alla Stilomonasterace che nel finale ha fallito un penalty (Barbieri ha parato il tiro di Nesci). Primo sorriso anche per la Bovalinese: Espanet e Manganaro piegano lo Scalea, rimasto ultimo in solitaria a quota zero.

