Serie D, San Luca a Castrovillari, Lamezia in Campania, esordio interno del Cittanova

Seconda giornata del campionato di Serie D in programma quest’oggi con calcio d’inizio alle ore 15. Le due calabresi vittoriose al debutto, ovvero Lamezia Terme e San Luca, sono chiamate oggi a delle impegnative trasferte: i lametini, in attesa di avere a disposizione Maritato ed Herrera, saranno di scena in casa del Santa Maria del Cilento, squadra in gran forma come dimostrano i risultati ottenuti domenica in campionato e mercoledì in coppa; gli aspromontani, privi del portiere Scuffia infortunato, saranno invece impegnati nel derby calabrese di Castrovillari, contro i Lupi del Pollino reduci dalla goleada incassata in coppa a Francavilla. Il Cittanova fa il suo esordio casalingo dopo la sconfitta di misura di Acireale, affrontando il Città di Sant’Agata, già battuto ai rigori nel turno preliminare di coppa. Il Rende riceve il Paternò. Interessanti i derby siciliani tra FC Messina e Acireale e tra Biancavilla e Licata; attenzione anche al suggestivo Trapani-Cavese.

2^ giornata (26/09/2021)

Biancavilla-Licata

Castrovillari-San Luca

Cittanova-Città di Sant’Agata

FC Messina-Città di Acireale

Giarre-Gelbison

Pol. Santa Maria del Cilento-Lamezia Terme

Rende-Paternò

Sancataldese-Real Aversa

Trapani-Cavese

Troina-Portici