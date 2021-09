Serie D, debutto vincente per Cozza nella sua nuova avventura siciliana

Esordio positivo per il tecnico sulla panchina del Biancavilla, vittorioso per 3-1 sul Licata

Comincia nel migliore nei modi la nuova esperienza in panchina per mister Francesco Cozza, chiamato a sostituire Orazio Pidatella alla guida del Biancavilla, compagine siciliana alla sua terza stagione in Serie D. Dopo la positiva esperienza con il San Luca della scorsa stagione, conclusa al quarto posto, l’ex tecnico, tra le altre, della Reggina ha iniziato al meglio la nuova avventura, con un bel successo per 3-1 contro il Licata che ha fruttato i primi punti ai gialloblù in campionato, dopo la sconfitta dell’esordio proprio a San Luca.

Ottima partenza per la squadra di Cozza, in gol tre volte nel primo tempo: all’8′ con Santapaola, al 21′ con Viglianisi e al 37′ con Palmisano; nella ripresa il gol del Licata al 69′ con Calaiò, ma la formazione ospite non riesce a completare la rimonta. Nel prossimo turno, trasferta impegnativa per il Biancavilla di scena a Portici, contro la compagine campana a punteggio pieno dopo due giornate.