Reggina, Laribi: “Contento per la prestazione, darò sempre il massimo per questa squadra”

Al termine del match contro il Frosinone terminato 0-0, il centrocampista della Reggina Karim Laribi è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito, le sue dichiarazioni:

INGRESSO IN CAMPO – “Il mister mi ha dato fiducia dall’inizio del secondo tempo e sono contento per la prestazione di oggi. Darò sempre il massimo per la squadra e cercherò di dare il mio contributo quando si presenterà l’occasione.”

TIFOSI – “Dopo due anni senza pubblico, le sensazioni sono sempre positive, indipendentemente che i tifosi siano i nostri supporter o quelli avversari. Rivedere le persone allo stadio è fantastico per noi giocatori e la carica dei nostri tifosi sarà un’arma in più nel corso della stagione.”

POSIZIONE IN CAMPO E CONDIZIONE FISICA -” Non ho saltato nemmeno un allenamento dall’inizio della mia avventura qui a Reggio e mi sento molto bene fisicamente. Le mie caratteristiche tecniche mi permettono di giocare in più ruoli e sarà dunque il mister a scegliere la mia posizione in campo in base ai momenti della partita e alle caratteristiche degli avversari.”

Santo Romeo