Reggina-Frosinone, le pagelle di RNP: Micai “paratutto”, Cionek autoritario

Un altro 0-0 casalingo per la Reggina contro un’altra delle favorite per la Serie A: contro il Frosinone arriva il sesto risultato utile in altrettanti incontri per la squadra di Aglietti. Le pagelle amaranto secondo RNP.

Micai 7 – Prestazione di grande qualità per il portiere amaranto, che soprattutto nella seconda parte del primo tempo è costretto agli straordinari contro un Frosinone in quel frangente padrone del campo; ripresa quasi da spettatore con una sola parata degna di nota.

Lakicevic 6,5 – Spinge poco, bada soprattutto a contenere gli esterni offensivi di Grosso che nel primo tempo si dimostrano insidiosi; prestazione nel complesso diligente, ad un quarto d’ora dal termine evita un gol fatto facendo scudo con il corpo ad un pallone danzante sulla linea di porta.

Cionek 7 – Altra prova di assoluto spessore e qualità per il centrale amaranto, il quale sta dando prova di grande continuità; vince tutti i duelli aerei ed è onnipresente, tanto da mettere una pezza sulle rare sbavature dei compagni di reparto.

Regini 6,5 – Esperienza e temperamento gli consentono di rendere durissima la partita a Ciano e agli altri calciatori ciociari che passano dalle sue parti; come tutta la squadra, vive un solo momento d’affanno nella seconda parte del primo tempo.

Di Chiara 6 – Costretto dalle circostanze a rifiatare un po’, visto che dalle sue parti passano avversari da tenere bene nel mirino; rare le sue temibili scorribande, fa comunque sentire il suo peso specifico nella gestione dell’equilibrio in campo.

Hetemaj 6 – Prestazione fatta di luci e ombre, vive momenti di vitalità e ispirazione, intervallati ad attimi di straniamento e imprecisione; il suo momento migliore nella parte centrale della ripresa, quando la Reggina va più volte vicina al vantaggio.

Crisetig 5,5 – Partenza discreta, non riesce a far cambiare ritmo alla squadra, pur provando ad inventare qualcosa in mezzo al campo, facendo a sportellate con avversari che, almeno oggi, sembrano avere più gamba e carattere. Dal 81′ Bianchi S.V.

Ricci 5,5 – Un tempo in campo e molto più utile in copertura aiutando Lakicevic che non in proiezione offensiva, dove si vede in maniera pericolosa un paio di volte, divorandosi un gol a tu per tu con Ravaglia. Dal 46′ Laribi 6 – Si accende all’improvviso nel cuore della ripresa servito da Galabinov, trova sulla sua strada un gran Ravaglia; nel momento di maggior pressione della Reggina, sembra possa giungere da lui il guizzo vincente, ma a scemare il ritmo sparisce anche lui.

Bellomo 6 – Un primo tempo giocato a buon ritmo e con una ottima dose di lucidità, elemento che fa difetto a qualche compagno, senza tuttavia riuscire a far fruttare le sue giocate; cala in avvio di ripresa. Dal 67′ Cortinovis 6,5 – Tocca pochi palloni pur cercando di entrare nel vivo del gioco, rincorrendo ogni avversario; in pieno recupero ha sul piede il pallone dei tre punti, Ravaglia ci arriva con la punta delle dita negando l’esultanza a lui e alla Reggina.

Rivas 5,5 – Ha una gran voglia di spaccare il mondo, finisce però con il pestarsi i piedi solo; sempre insidioso per gli avversari, si intestardisce in iniziative personali che non portano a nulla. Dal 88′ Liotti S.V.

Galabinov 6 – Gli arrivano ben pochi palloni giocabili, lui si batte con i difensori ciociari, sgomita, cerca spazio e lavora molto per i compagni; prima di lasciare il campo riesce a fornire una sponda d’oro a Laribi, il cui tiro viene parato. Dal 67′ Montalto 6 – Si batte come sempre, andando a caccia di palloni giocabili, dato che ne arrivano ben pochi dalle sue parti, facendo a sportellate con chiunque.

Mister Aglietti 6 – Ha preparato una partita fatta di ordine e attenzione, contro un avversario al quale non si può concedere nulla; la squadra sotto questo aspetto si è ben comportata ma ancora una volta a pagarne le conseguenze è stata la fase offensiva. E se contro Spal e Pordenone il guizzo giusto era giunto dalla panchina, stavolta le sostituzioni (quasi sempre le stesse) non sortiscono l’effetto sperato, riuscendo a far cambiare marcia alla squadra solamente per un breve frangente a metà ripresa.