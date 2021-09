Reggina-Frosinone, il commento: pareggio a reti bianche al Granillo

Pareggio a reti inviolate nel match del Granillo tra Reggina e Frosinone. Partita molto equilibrata quella tra le due compagini, soprattutto nella prima frazione, con la gara che entra subito nel vivo all’ 8′ minuto con la Reggina che si rende pericolosa con il fantasista barese Bellomo, che porta palla sulla trequarti avversaria e prova il tiro dalla distanza, ma la sua conclusione trova la pronta risposta di Ravaglia che devia in angolo. L’estremo difensore gialloblù è in forma smagliante e lo conferma poco più tardi, quando al 17′ minuto nega la gioia del goal a Federico Ricci: l’esterno amaranto converge verso il centro dell’area e raccoglie l’ottimo lancio lungo in verticale di Lakicevic, ma Ravaglia è attento e con il piede respinge il suo tiro. Da qui fino alla fine del primo tempo è il Frosinone a fare la partita, con Garritano e Zerbin tra i più attivi. I ciociari cominciano a macinare il gioco e alzano il proprio baricentro nel tentativo trovare la rete del vantaggio, senza però riuscirci.

Aglietti cambia l’impostazione tattica della Reggina nella seconda frazione, mandando subito in campo Laribi al posto di Ricci, mentre Grosso sceglie di non effettuare sostituzioni all’intervallo. Il match si accende nella ripresa, con le due squadre che nonostante l’equilibrio finale non si sono risparmiate, cercando di trovare il goal vittoria fino agli ultimi scampoli di gara. L’occasione più pericolosa del match arriva al 76′ minuto, con Cionek che sugli sviluppi di un calcio d’angolo mantiene la posizione e impedisce a Lulic di segnare da pochi passi dopo la respinta di Micai, ma nel finale è la Reggina ad andare più vicina al colpo grosso, con il neoentrato Cortinovis che nei minuti di recupero riceve il pallone in area, si gira, e calcia a giro verso la porta, con Ravaglia che ancora una volta risponde presente e mette in corner. Con il punto guadagnato oggi, Reggina e Frosinone restano entrambe imbattute in campionato e salgono rispettivamente al sesto e settimo posto, entrambe a quota 10 punti. Nel prossimo turno, gli amaranto affronteranno la capolista Pisa, mentre i gialloblù incontreranno il Cittadella.

Santo Romeo