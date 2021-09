Reggina, Aglietti: ”Dispiace per il pareggio, avremmo meritato la vittoria”

Al termine del match tra Reggina e Frosinone, il tecnico degli amaranto Alfredo Aglietti ha commentato così il pareggio della sua squadra in conferenza stampa:

PRESTAZIONE DELLA SQUADRA – “Nel primo tempo il Frosinone ha fatto una grande partita e ci ha messo in difficoltà. Viceversa nella ripresa la squadra ha reagito bene e abbiamo avuto diverse occasioni da rete. Dispiace per il pareggio ma sono soddisfatto della prestazione, ai punti avremmo meritato sicuramente di più noi.”

SOSTITUZIONI – “Ho pensato di fare due cambi per dare freschezza alla manovra offensiva. Le sostituzioni ci hanno permesso di alzare il ritmo e siamo stati sicuramente più pericolosi rispetto al primo tempo, pur non riuscendo a trovare il goal.”

GALABINOV – “Dovremo assistere meglio Andrej, specie nella rifinitura. Non sempre è possibile giocare palla a terra, oggi loro ci pressavano da tutte le parti. Spesso è chiamato a fare del gioco sporco e anche oggi lo ha fatto bene. Dovremo cercare di sfruttare le sue qualità in maniera diversa.”

TENUTA FISICA – “Siamo una squadra strutturata e facciamo ancora un po’ di fatica. Il Frosinone ha giocatori rapidi e fisici in rosa, in grado di entrare subito in condizione Nel primo tempo non ce la facevamo a stare un po’ più alti e nel momento in cui provavamo ad alzare il baricentro loro riuscivano a riorganizzarsi velocemente mettendoci in difficoltà.”

Santo Romeo