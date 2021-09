Sesta giornata di campionato al ”Granillo” di Reggio Calabria, dove a partire dalle ore 16.15 si affronteranno Reggina e Frosinone. Segui la diretta testuale del match

REGGINA-FROSINONE 0-0

51′ Crisetig schiaccia di testa sugli sviluppi del corner, palla che termina sul fondo

Reggina in avanti in questo inizio di ripresa: buona ripartenza degli amaranto che guadagnano un corner

INIZIA IL SECONDO TEMPO DI REGGINA-FROSINONE: GLI AMARANTO ATTACCHERANNO SOTTO LA CURVA SUD, CIOCIARI SOTTO IL SETTORE RISERVATO AI LORO TIFOSI

SOSTITUZIONE REGGINA- Dentro Laribi, fuori Ricci

Le due squadre fanno il loro rientro in campo

DUPLICE FISCHIO DI SOZZA, REGGINA E FROSINONE VANNO NEGLI SPOGLIATOI CON IL PUNTEGGIO DI 0-0

Un minuto di recupero

43′ AMMONIZIONE FROSINONE- Boloca protesta, Sozza estrae il giallo

36′ AMMONIZIONE REGGINA- Giallo per Rivas

34′ AMMONIZIONE FROSINONE- Giallo per Matteo Ricci, fallo all’indirizzo di Bellomo

31′ Conclusione timida dalla distanza da parte di Rigoberto Rivas, presa facile per Ravaglia

Reggina in difficoltà in questa fase di partita, specie in fase di costruzione di gioco

25′ Frosinone ancora in avanti! Incursione di Rohden in mezzo al campo, poi scarico per Zerbin che da posizione defilata calcia con forza ma trovando la risposta dell’estremo difensore amaranto

23′ AMMONIZIONE FROSINONE- Cartellino giallo all’indirizzo di Gatti

22′ Altro brivido per la Reggina! Lungo lancio terra-aria per lo scatto di Garritano che, in area di rigore ma con il fiato sul collo di Cionek, trova la parata in due tempi di Micai

20′ Brivido per la Reggina sugli sviluppi di un calcio di punizione: Micai vede sbucare il pallone all’ultimo e respinge, poi Ciano ribatte con una conclusione da fuori area, murata dalla barriera

16′ Ricci! Grande occasione per gli amaranto con il loro numero 11, il quale, lanciato da Lakicevic sul filo del fuorigioco, calcia addosso a Ravaglia dopo essersi presentato a tu per tu con egli

13′ Ci prova anche Garritano, ma la sua conclusione termina larga sul fondo

11′ Primo squillo anche per il Frosinone, con il difensore Gatti che, in posizione avanzata, calcia debolmente dalla distanza. Nessun rischio per Micai

Ritmi subito molto alti in riva allo Stretto: entrambe le squadre sembrerebbero orientate a fare le part, nessun atteggiamento attendista

8′ Bellomo! Primo squillo degli amaranto, con il fantasista barese che, dopo aver ricevuto la sponda di Galabinov, prosegue palla al piede e calcia in porta, trovando la deviazione in corner di Ravaglia.

Le due tifoserie accendono la sfida

Calcio d’inizio allo stadio “Granillo”, comincia Reggina-Frosinone!

Prima dell’avvio del match, osservato un sentito minuto di silenzio in ricordo di Massimo Bandiera, pochi secondi emozionanti.

FORMAZIONI UFFICIALI

Reggina (4-2-3-1): Micai; Lakicevic, Cionek, Regini, Di Chiara; Hetemaj, Crisetig; Ricci, Bellomo, Rivas; Galabinov. A disposizione: Turati, Loiacono, Stavropoulos, Amione, Liotti, Bianchi, Gavioli, Laribi, Cortinovis, Denis, Montalto, Tumminello. Allenatore: Aglietti.

Frosinone (4-3-3): Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Rohden, Ricci, Boloca; Garritano, Ciano, Zerbin. A disposizione: De Lucia, Minelli, Klitten, Gori, Cicerelli, Novakovich, Tribuzzi, Satariano, Lulic, Kremenovic, Manzari, Casasola. Allenatore: Grosso.

Arbitro: Simone Sozza di Seregno. Assistenti: Marco Trinchieri di Milano e Nicolò Cipriano di Empoli. IV ufficiale: Emanuele Frascaro di Firenze. VAR:Livio Marinelli di Tivoli. A-VAR: Luigi Rossi di Rovigo.