Coppa Calabria, festa Pro Pellaro in rimonta, Catona piegato in extremis

Si sono giocati due anticipi delle gare di ritorno del primo turno di Coppa Calabria. Sfida avvincente al “Pellicanò” di Bocale dove il Catona e la Pro Pellaro ripartivano dal pareggio per 1-1 maturato sette giorni fa. E sembra mettersi bene proprio per il Catona che trova il vantaggio con Coniglio nel primo tempo. La squadra di Arcidiaco non ci sta e per gran parte della ripresa cinge d’assedio la porta biancoazzurra; le bocche da fuoco bianconere non riescono a trovare la via del gol, poi il tecnico bianconero pesca dalla sua ricca panchina mandando in campo Manuel Marino che di testa riporta il risultato in parità. Complice un uomo in meno, il Catona è costretto ancora sulla difensiva dalla Pro Pellaro, finché, quasi al fotofinish, Nunzio Tripodi, calciatore meritevole di ben altre categorie, pesca il jolly dalla distanza ribaltando il punteggio e proiettando i bianconeri agli ottavi di finale, contro una tra Deliese e Santa Cristina.

Nell’altro anticipo, il Parghelia, forte del successo dell’andata per 5-0, fa 3-3 in casa contro il Nicotera, con doppietta dello storico bomber Bruno Tamburro, ex, tra le altre, di Palmese, Rende e Vibonese.