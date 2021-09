Reggina-Frosinone, sfida in famiglia tra i gemelli Ricci

La trafila nelle giovanili della Roma, le esperienze in prestito in giro per l’Italia e una storica promozione in Serie A conquistata da compagni di squadra con la maglia dello Spezia nella stagione 2019/2020, per un totale di 241 presenze in due nel torneo cadetto. Quella tra Reggina e Frosinone in programma sabato al Granillo non sarà una partita come le altre per i fratelli Federico e Matteo Ricci, che per la terza volta in carriera si ritroveranno l’uno contro l’altro in una sfida tutta in famiglia.

Il 18 novembre 2018, in uno Spezia-Benevento terminato poi 3-1, i gemelli Ricci si incontrarono per la prima volta da avversari, andando entrambi a segno ed entrando di fatto nella storia del calcio italiano: mai prima di allora due fratelli erano andati a segno nella stessa partita con due maglie diverse. In quella gara Matteo realizzò il secondo goal degli aquilotti, mentre Federico accorciò le distanze mettendo a segno la rete del momentaneo 2-1.

Sfida riproposta anche nella scorsa stagione quella tra i due gemelli, nel match di serie A disputatosi tra Spezia e Sassuolo. A siglare l’unica rete del match per i bianconeri (4-1 il risultato finale a favore degli emiliani) fu Andrej Galabinov, ora in forza alla Reggina, approfittando di un’ottimo cross dalla destra proprio di Matteo Ricci. L’auspicio per i tifosi amaranto è quello che Galabinov possa trovare la via del goal anche sabato contro il Frosinone, questa volta però su assist dell’altro fratello, Federico, come in occasione del temporaneo vantaggio della Reggina sul campo del Crotone.

Santo Romeo