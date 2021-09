Reggina-Frosinone, la probabile formazione gialloblu: Garritano nel tridente offensivo

Faccia a faccia. Reggina e Frosinone, 9 punti a testa dopo queste prime cinque giornate di campionato e con la parola ‘ambizione’ in comune. Sfida da tripla domani al ”Granillo”, dove le compagini di Alfredo Aglietti e Fabio Grosso, tra le migliori per rendimento in questo avvio di stagione, si affronteranno per il 6° turno di campionato.

Il tecnico dei Ciociari dovrà fare a meno di ben cinque calciatori per la trasferta reggina, alla quale, tra gli altri, non faranno parte l’ex Charpentier ed il talentuoso Canotto. In virtù di quest’ultima assenza, a completare il tridente offensivo dovrebbe essere Zerbin. Per il resto, i restanti 10/11 di formazioni dovrebbero rimanere invariati rispetto alla sfida di qualche giorno addietro contro il Brescia.

LA PROBABILE FORMAZIONE GIALLOBLU

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Rohden, Ricci, Boloca; Garritano, Ciano, Zerbin. All. Grosso

INDISPONIBILI: Canotto, Charpentier, Brighenti, Maiello, Haoudi

Si ringrazia per la collaborazione il collega Stefano Martini di TuttoFrosinone.com