Serie D, Giudice Sportivo: un turno di stop per mister Di Gaetano

Tre giornate di squalifica per Savanarola dell'Acireale, mentre altri tre calciatori salteranno il prossimo match

Il Giudice Sportivo di Serie D si è espresso sui primi 90′ del campionato. In merito al Girone I, squalifica di un turno per il tecnico del Cittanova, Francesco Di Gaetano, espulso ad Acireale. I siciliani a loro volta perdono il calciatore Savanarola per ben tre giornate, reo di “aver colpito con una manata al volto un calciatore avversario”.

ALLENATORI

Una gara: Di Gaetano (Cittanova)

CALCIATORI

Tre gare: Savanarola (Acireale)

Una gara: Strumbo (Castrovillari), Ciccone (FC Messina), Velardi (Sancataldese)