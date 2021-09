Reggina, l’ex Pordenone Tedino: “Squadra costruita ed allenata bene”

In una intervista rilasciata alla Gazzetta del Sud in edicola questa mattina, l’ex tecnico del Pordenone, Bruno Tedino ha affrontato sia il match di martedì sera terminato in parità, sia analizzato il campionato di serie B. Queste alcune dichiarazioni rilasciate da Tedino alla Gazzetta del Sud:

“La Reggina ha costruito un buon gruppo e una squadra valida che sul piano del bel gioco e dei risultati è destinata a migliorare, la società ed il direttore sportivo hanno fatto un ottimo lavoro, affidandosi poi ad un tecnico preparato come Aglietti. La Reggina ha un gruppo costruito e allenato bene, poi in una piazza importante come Reggio anche il pubblico farà la sua parte, darà una marcia in più nella partite casalinghe. È una squadra destinata alla parte sinistra della graduatoria, senza fare pronostici posso dire che se fossi nei panni dei tifosi della Reggina sarei fiducioso. Reggio è una città che conosco bene…”

L’aneddoto- “Sono molto legato alla squadra amaranto fin dai tempi del settore giovanile di trenta anni fa. C’è stata la possibilità nel 1991 di diventare il tecnico della Primavera, ne parlai all’epoca con il presidente Foti ed il direttore Martino, poi non si concretizzò”.