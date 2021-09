Reggina-Frosinone: arbitra Sozza di Seregno

Ultime News

La gara Reggina-Frosinone, valida per il sesto turno del campionato di Serie BKT e in programma sabato 25 settembre alle ore 16:15, sarà diretta da Simone Sozza di Seregno. Gli assistenti designati sono Marco Trinchieri di...

Partirà domenica 10 ottobre l’edizione 2021/2022 del campionato regionale Under 17 Elite, il prestigioso torneo giovanile intitolato alla memoria di Piero Lo Guzzo che raccoglie i migliori vivai della Calabria. Lo scorso...

Si è già conclusa la stagione sulla panchina del San Gaetano Catanoso per mister Nino Falduto, al debutto domenica in Promozione da tecnico. L’allenatore della formazione celeste, dopo molte stagioni alla guida della...

Il Giudice Sportivo di Serie D si è espresso sui primi 90′ del campionato. In merito al Girone I, squalifica di un turno per il tecnico del Cittanova, Francesco Di Gaetano, espulso ad Acireale. I siciliani a loro volta...

Reggina

In una intervista rilasciata alla Gazzetta del Sud in edicola questa mattina, l’ex tecnico del Pordenone, Bruno Tedino ha affrontato sia il match di martedì sera terminato in parità, sia analizzato il campionato di serie...