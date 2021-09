Promozione, cambio in panchina al San Gaetano: arriva mister Scevola

Nino Falduto lascia la guida tecnica dopo molti anni per motivi personali, al suo posto un veterano della categoria come Massimo Scevola

Si è già conclusa la stagione sulla panchina del San Gaetano Catanoso per mister Nino Falduto, al debutto domenica in Promozione da tecnico. L’allenatore della formazione celeste, dopo molte stagioni alla guida della squadra che negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante, fino ad ottenere il ripescaggio alla vigilia di questa annata, ha lasciato la panchina per motivi personali, come si evince dal comunicato diffuso dal club, che ha altresì annunciato il nome del nuovo allenatore.

La scelta è ricaduta su Massimo Scevola, uno dei tecnici più esperti e preparati del calcio dilettantistico reggino. Squadra dunque consegnata in mani esperte per condurla alla salvezza in questa prima esperienza in Promozione. Di seguito il comunicato del club.

L’A.S.D. San Gaetano Catanoso comunica di aver affidato la panchina della prima squadra a Massimo Scevola. La società coglie l’occasione per esprimere immensa gratitudine, per il prezioso lavoro profuso negli anni, ad un uomo straordinario come Nino Falduto, costretto a lasciare per motivi personali. A Mister Scevola un grosso in bocca al lupo per l’inizio di questa nuova avventura