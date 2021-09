Il punto sulla Serie B, deludono Parma e Cremonese, bene Cosenza e Lecce

Turno infrasettimanale di Serie B che si è concluso con il Pisa ancora primo in classifica a tre lunghezze dall’Ascoli, prima vittoria della Ternana a scapito del Parma e primo punto per il Pordenone. Apre la giornata l’anticipo del lunedì tra Frosinone e Brescia, con la squadra di Fabio Grosso che si lascia sfuggire i tre punti solo nelle ultime battute della partita, fondamentale ai fini del risultato la rete annullata a Zampano nella prima frazione di gioco. Continua a vincere il Benevento nel segno di Lapadula, autore di una tripletta nella partita contro il Cittadella; risultato importante per le streghe che si confermano il terzo attacco più prolifico del campionato (dopo Brescia e Pisa). Non riesce ancora a trovare il primo punto stagionale l’Alessandria, la compagine piemontese è stata sopraffatta dall’Ascoli, uscito vincitore dallo stadio Giuseppe Moccagatta per ben 1-3, risultato che permette ai bianconeri di prendersi il posto di secondi della classe. Una situazione simile a quella dell’Alessandria è quella del Vicenza, uscito sconfitto anche contro la SPAL, la squadra grigiorossa si trova ancora all’ultimo posto in classifica a quota 0 punti, situazione opposta per i ferraresi che tornano a far risultato dopo la sconfitta di Reggio Calabria. Ottiene il primo punto stagionale il Pordenone, tra le mura amiche del Guido Teghil contro la Reggina, la squadra amaranto riesce a riacciuffare il pari negli ultimi 5 minuti di gara, grazie ad una rete del solito Galabinov. Continua la marcia del Pisa, che riesce a far risultato anche contro il Monza, che si è trovata a giocare un tempo con l’uomo in meno a causa dell’espulsione di Caldirola. Torna a far risultato il Lecce, che supera il Crotone di ben tre reti, decisiva la prestazione di Di Mariano, autore di una doppietta; periodo decisamente negativo quello dei pitagorici, che non sono ancora riusciti a trovare i tre punti. Vittoria importante per il Cosenza, che si impone per ben 2-0 sul Como, la squadra calabrese ottiene tre punti fondamentali contro una diretta concorrente per la salvezza; raccolgono la terza sconfitta di fila gli azzurri. Dopo la ripresa nella partita contro il Monza, la Ternana riesci a prendere punti anche al Parma, uscito sconfitto dallo stadio Liberati; per i ducali è la seconda sconfitta di fila, che fa scivolare la squadra di Vazquez e Buffon a metà classifica. Chiude la giornata la grande prestazione del Perugia, uscita vincitrice contro la Cremonese per 3-0, i grifoni nonostante l’uomo in meno si sono imposti su una delle compagini più in forma del campionato.

Santo Nicolò