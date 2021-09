Serie D, altro colpo del Lamezia Terme: in attacco arriva un ex Reggina

I lametini si assicurano un attaccante di spessore, dalla grande esperienza e capace di fare la differenza in Serie D

Lamezia Terme ancora scatenato sul mercato, alla costante ricerca di pedine sempre più forti per completare una squadra già molto competitiva. Un nuovo tassello si aggiunge al mosaico di mister Erra: si tratta di Piergiuseppe Maritato, attaccante classe ’89, alcuni anni fa approdato anche alla Reggina, esperienza per lui molto sfortunata a causa di un brutto infortunio che lo bloccò per tutta la stagione.

Di seguito il comunicato del club lametino.

Grandissimo colpo di mercato per il club del presidente Felice Saladini, che innalza ulteriormente il tasso tecnico del club gialloblu con l’ingaggio di Piergiuseppe Maritato.

Il commento del presidente Saladini:

“Con Maritato voglio dare alla squadra un ulteriore rinforzo per il raggiungimento dell’obiettivo e alla città un motivo in più per sostenerci e credere tutti, uniti, nella sfida Lamezia Terme”

Nato a Cetraro (CS) nel 1989, il nuovo attaccante gialloblu è un vero e proprio ariete d’area di rigore, potendo vantare più di 250 presenze tra serie B e C.

Formatosi nel settore giovanile della Juventus, insieme a gente come Marchisio e Giovinco, Maritato a suon di gol ha guadagnato nella sua carriera anche la chiamata della Nazionale: indossando la maglia azzurra nel campionato del mondo Under-20 disputatosi in Egitto del 2009.

Tra le tante maglie vestite in carriera dal nuovo centravanti lametino, segnaliamo quelle della Fiorentina, del Vicenza, Reggiana, Modena, Reggina e molte altre, centrando due promozioni dalla C alla B con Livorno e Como.

Un calciatore che ha sempre militato tra i professionisti, ma che non ha tentennato neanche un istante ad abbracciare e far suo il progetto del presidente Saladini, il quale potrà ora fare affidamento su un attaccante di assoluto rilievo.