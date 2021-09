Reggina, tweet di Gallo: ”Gruppo composto da uomini veri”

Non si è fatto attendere il tweet del presidente amaranto Luca Gallo, giunto all’indomani del pareggio di Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone. Il punto d’oro strappato contro i Ramarri è stata l’ennesima dimostrazione di una squadra che non sembra conoscere la frase ‘gettare la spugna’ e che, con compattezza e spirito di sacrificio, riesce a sopperire persino alle situazioni più scomode come quella presentatasi ieri al ”Teghil”. Il patron amaranto, fiero della sua squadra e del gruppo venutosi a creare, ha voluto esternare tutto ciò tramite il suo profilo Twitter, come riportato di seguito:

Adesso le partite senza sconfitta sono cinque. Ieri non è stato facile, ma pur scendendo in campo con il lutto nel cuore, questo gruppo ha confermato di essere composto da uomini veri. #VaiReggina pic.twitter.com/EsQl4gYMyQ — Luca Gallo (@PresLucaGallo) September 22, 2021