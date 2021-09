Prima Categoria 2021/2022, ecco i gironi: c’è anche il Siderno

La LND Calabria ha ufficializzato l’organico e la composizione dei quattro gironi del campionato di Prima Categoria 2021/2022. Sono 62 le formazioni iscritte, non si è riusciti a raggiungere il numero standard di 64 partecipanti, i raggruppamenti B e C saranno composti da 15 squadre. Girone D invece regolarmente a 16, con tanti nomi ricchi di storia e blasone a rendere questo torneo a dir poco prestigioso.

Mancherà il Rosarno, un cliente abituale anche di categorie superiori che però in questa stagione ha rinunciato alla partecipazione, ma avrà tempo entro il 27 settembre per iscriversi ad una delle categorie inferiori. Stesso discorso vale anche per il Caulonia e il Nuova Calimera. Non ci saranno per cambio attività Filadelfia, Taverna e Girifalco. La LND ha provveduto al ripescaggio di 7 club, tra i quali spiccano il Sideno e la Silana, due nobili decadute, come anche l’Asisport Taurianovese, erede dello storico club di Taurianova. Le altre ripescate sono: il Prasar di Tiriolo, l’Atletico Rogliano, il Kratos Bisignano e l’Atletico San Lucido.

Campionato al via il 10 ottobre, questa la composizione dei quattro gironi.

GIRONE A

Amendolara

Atletico San Lucido

Bisignano

Fuscaldo

Geppino Netti

Kratos Bisignano

Luzzese

Mirto Crosia

New Academy

Oreste Angotti

Rangers Corigliano

Real Montalto

Real Sant’Agata

Riviera dei Cedri

Soccer Montalto

Spezzano Albanese

GIRONE B

Atletico Rogliano

Atletico Sellia Marina

Brutium Cosenza

Cerva

Città di Aprigliano

Città di Cirò Marina

Magisano

Mangone

Mesoraca

Pino Donato Taverna

Rocca di Neto

San Mauro Marchesato

Silana

Stelle Azzurre Silana

Unione Sportiva Marano

GIRONE C

Academy Girifalco

Badolato

Bivongi Pazzano

Borgia

Chiaravalle

Città di Guardavalle

Città di Lamezia Terme

Nicotera

Nuova Parghelia

Nuova Valle

Prasar

Real Pizzo

San Calogero Calimera

Vigor 1919

Vigor Lamezia 1919

GIRONE D

AC Scillese

Ardore

Asisport Taurianovese

Bianco

Catona

CS Lazzaro

Deliese

Nuovo Polistena

Palizzi

Palmese

Polisportiva Bovese Onlus

Pro Pellaro

Santa Cristina

Saint Michel

Siderno

Villese