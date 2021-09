Queste le dichiarazioni del tecnico del Pordenone, Massimo Rastelli dopo il pareggio di ieri sera tra la sua squadra e la Reggina:

“Avremmo meritato di vincere. Su due tiri sbilenchi della Reggina è arrivato il gol del pareggio. Torniamo a casa soddisfatti per aver finalmente cancellato lo zero in classifica e in fatto di gol segnati. Sull’espulsione mancata di Rivas forse siamo stati un po’ penalizzati”.