Eccellenza, Pietro Marino saluta la Reggiomediterranea

Una notizia inaspettata che di certo lascia il segno, non solo nei tifosi della Reggiomediterranea ma anche in tutti gli appassionati calabresi che non vedranno più il gigante Pietro Marino a difenderne i pali, domenica dopo domenica, dopo tante stagioni vissute al “Longhi-Bovetto”.

Marino lascia la Reggiomediterranea per motivi familiari, come comunica il club, e lascia anche la Calabria, per andare incontro ad un nuovo cammino professionale, portandosi via il suo percorso sportivo, un passato importante tra i professionisti, compreso il debutto in Serie A con la maglia della Reggina, poi ancora il titolo di campione di Malta con il Valletta e l’esordio nei preliminari di Europa League. Da diverse stagioni invece, a difesa dei pali del club reggino, ha rappresentato un punto fermo sul quale i tecnici passati da Croce Valanidi hanno potuto fare affidamento, per allestire le loro ambiziose squadre.

Domenica, la prima giornata del nuovo campionato ha rappresentato per Marino l’ultima partita nell’Eccellenza calabrese. Un ciclo che si chiude e che lascia un vuoto importante, al quale la Reggiomediterranea dovrà adesso sopperire.