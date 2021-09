Coppa Italia Primavera, Reggina eliminata dalla Lazio

Ultime News

Non si è fatto attendere il tweet del presidente amaranto Luca Gallo, giunto all’indomani del pareggio di Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone. Il punto d’oro strappato contro i Ramarri è stata l’ennesima...

Fuori a testa altissima. I ragazzi di mister Ferraro disputano un ottimo primo tempo e si giocano le proprie chances per gran parte di partita, salvo poi capitolare nel finale sotto i colpi di Crespi (doppietta). Di seguito il...

La LND Calabria ha ufficializzato l’organico e la composizione dei quattro gironi del campionato di Prima Categoria 2021/2022. Sono 62 le formazioni iscritte, non si è riusciti a raggiungere il numero standard di 64...

Lamezia Terme ancora scatenato sul mercato, alla costante ricerca di pedine sempre più forti per completare una squadra già molto competitiva. Un nuovo tassello si aggiunge al mosaico di mister Erra: si tratta di Piergiuseppe...

Dilettanti

Una notizia inaspettata che di certo lascia il segno, non solo nei tifosi della Reggiomediterranea ma anche in tutti gli appassionati calabresi che non vedranno più il gigante Pietro Marino a difenderne i pali, domenica dopo...