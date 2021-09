Pordenone-Reggina: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV

Alle ore 20:30 allo stadio “Guido Teghil” andrà in scena Pordenone-Reggina, incontro valido per il turno infrasettimanale della quinta giornata di Serie B. Numeri alla mano, l’avvio in campionato degli uomini di Rastelli non può definirsi esaltante: con zero punti raccolti, nessun goal realizzato e ben 11 concessi, i padroni di casa sono obbligati a vincere per invertire la rotta dopo i 4 ko consecutivi. Discorso opposto invece per gli amaranto, ancora imbattuti in campionato e con 8 punti collezionati in 4 gare, frutto di due pareggi e due successi. Friulani a caccia di punti pesanti per allontanarsi dalle zone calde della classifica, ma che dovranno fare i conti con una Reggina sulle ali dell’entusiasmo, desiderosa di bissare la vittoria interna del turno precedente contro la Spal.

Probabile formazione Pordenone

Mister Rastelli dovrebbe confermare nuovamente il 4-3-1-2, con diversi cambiamenti rispetto alla partita di sabato scorso contro il Cittadella. L’ex Folorunsho ricoprirà il ruolo di trequartista alle spalle del tandem d’attacco Tsadjout-Pellegrini, mentre Chrzanowski e El Kaoauakibi agiranno sulle corsie laterali in difesa. Chiavi del centrocampo affidate a Petriccione, con Pinato e Misuraca nel ruolo di mezzali. Confermato Perisan tra i pali, con Camporese e Barison al centro della difesa. PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; El Kaoauakibi, Camporese, Barison, Chrzanowski; Misuraca, Petriccione, Pinato; Folorunsho; Tsadjout, Pellegrini. All. Rastelli

Probabile formazione Reggina

Cambi anche per Aglietti rispetto all’undici titolare della gara contro la Spal, ma la sensazione è che il mister amaranto non voglia effettuare un turnover sostanziale. Regini potrebbe far rifiatare Stavropoulos al centro della difesa, mentre Bianchi dovrebbe prendere il posto di Hetemaj in mediana, affiancato da Crisetig. Confermati dunque Micai, Cionek, Di Chiara e Lakicevic nel reparto arretrato, mentre Bellomo si candida nuovamente per una maglia da titolare sulla corsia esterna di centrocampo, con Ricci che agirà sul versante opposto. In attacco Rivas e Galabinov, con Montalto pronto a subentrare a gara in corso. REGGINA (4-4-2): Micai; Lakicevic, Cionek, Regini, Di Chiara; Bianchi, Crisetig, Bellomo, Ricci; Rivas, Galabinov. All. Aglietti

Pordenone-Reggina pronostico

Reggina di mister Aglietti che parte leggermente favorita secondo il bookmaker Goldbet, con il segno 2 quotato a 2.65 rispetto alla vittoria dei ramarri quotata 2.80. Stesso discorso per Sisal Matchpoint, con il segno 1 in leggero ribasso a quota 2.75. Segno X quasi equivalente per i due bookmakers (Goldbet 3.05 / Sisal Matchpoint 3.10). Interessante anche il segno X2+ MULTIGOAL 1-4 a quota 1.65(Sisal).

Reggina-Monza dove vederla in Tv o streaming

Fischio d’inizio alle ore 20.30 della gara tra Pordenone e Reggina. Sarà possibile seguire la partita in diretta su Sky. La piattaforma, infatti, detiene i diritti di tutta la Serie B. Per gli abbonati di Sky la partita sarà disponibile anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, ma anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. L’incontro si potrà seguire anche sull’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili. Inoltre da questa stagione la Serie B sarà visibile anche su Helbiz Live, piattaforma online scaricabile su cellulare, tablet e smart tv. Naturalmente, sarà possibile seguire la sfida live, attraverso una diretta testuale, sul nostro sito www.reggionelpallone.it e sulla nostra pagina Facebook “Reggionelpallone”, dove al termine dell’incontro troverete tutti i consueti approfondimenti post-gara (commenti, pagelle, tabellino, top, flop, fotogallery della partita e interviste).

Santo Romeo