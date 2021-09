Pordenone-Reggina, le pagelle amaranto: la svolta arriva dalla panchina

Galabinov risponde a Magnini, Reggina e Pordenone pareggiano 1-1 al ”Teghil” di Lignano Sabbiadoro. Le pagelle amaranto a cura di RNP:

Micai 6: bene in fase di lettura ma si prende due rischi in fase di disimpegno, l’uno dietro l’altro, con Folorunsho in agguato. Incolpevole sul goal

Lakicevic 5: non la sua miglior gara da quando è in riva allo Stretto. Diversi errori tecnici e a volte qualche disattenzione caratterizzano la sua prestazione; dalla sua parte, però, solita corsa e sacrificio.

Cionek 5,5: una delle pochissime sbavature arriva in occasione del goal, dove soffre la rapidità di Sylla, che lo manda a vuoto con una sterzata.

Regini 6: titolare dopo parecchio tempo, si trova contro due clienti scomodi come Sylla e Folorunsho. Non forza la giocata in fase di impostazione, risponde bene alla prima da titolare.

Di Chiara 5: Cross sbagliati e ritmi bassi, giornata no per l’ex Benevento. Dal 65′ Liotti 6: volontà, intensità e grinta: così l’esterno di Pizzo Calabro si guadagna la sufficienza in 25′.

Bianchi 6: lavoro sporco e fisicità: Mette una pezza nelle situazioni più spinose: il salvataggio su Zammarini è una di queste. Dal 65′ Hetemaj 6: alza i ritmi di un reparto in sofferenza e non tira indietro la gamba

Crisetig 5,5: apparentemente in sofferenza. Meno geometrie del solito, spesso ingabbiato dagli avversari

Ricci 5,5: svolge i propri compiti ma nulla di più. In attesa di vedere il vero Ricci… Dal 56′ Galabinov 6,5: terzo centro in cinque gare. Fiuto del goal e freddezza glaciale sotto porta. Gala-gol, ancora lui…

Cortinovis 6: Aglietti lo schiera titolare, lui cerca di ricambiare la fiducia come può nonostante la serata complicata del reparto offensivo. Quando c’è bisogno di una mano d’aiuto non si tira indietro e torna a recuperare il pallone persino in difesa. Dal 56′ Bellomo 6,5: entra e svolta la partita, specie dal punto di vista dell’intensità. Carismatico, ci mette il cuore e sforna l’assist per la rete di Galabinov.

Rivas 5,5: bene ma non benissimo. Se da un lato è l’unico a provarci con tentativi di uno contro uno, volate sulla fascia ed un tiro in porta spentosi di poco al lato del palo, dall’altra si perde Magnino in occasione del goal dei Ramarri.

Montalto 5: inconcludente e quasi mai nel vivo del gioco. Dall’81’ Denis s.v.

Aglietti 6: bravo a riprendere la partita azzeccando tutte le sostituzioni. Prima di esse, la sua Reggina va in difficoltà e pecca di lucidità in una serata di per sé non facile. Esce dal ”Teghil” con un punto d’oro viste le dinamiche, ma anche con un imbattibilità che si protrae.