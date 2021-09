Pordenone-Reggina, formazioni ufficiali: turnover e cambio modulo per Aglietti

In campo dal 1' Vasco Regini in difesa, Bianchi a centrocampo, Cortinovis in mezzo a Rivas e Ricci, a supporto di Montalto unica punta

Mister Aglietti sceglie cambiare modulo e uomini per la trasferta di in casa del Pordenone. Il turno infrasettimanale suggerisce un pizzico di turnover e il tecnico amaranto concede l’opportunità di partire dal 1′ ad alcuni elementi finora impiegati meno. Reggina in campo con il 4-2-3-1, il match-winner di sabato. Montalto, unica punta, supportato alle sue spalle da Ricci e Rivas esterni e da Cortinovis centrale, alla prima da titolare. Debutto in difesa per Vasco Regini, schierato al posto di Stavropoulos; a centrocampo c’è Bianchi accanto a Crisetig.

Pordenone (4-3-1-2): Perisan; El Kaouakibi, Sabbione, Camporese, Chrzanowski; Magnino, Petriccione, Zammarini; Kupisz; Folorunsho, Sylla. A disposizione: Bindi, Stefani, Barison, Tsadjout, Pellegrini, Pasa, Misuraca, Valietti, Bassoli, Pinato, Cambiaghi, Perri. Allenatore: Rastelli

Reggina (4-2-3-1): Micai; Lakicevic, Cionek, Regini, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Ricci, Cortinovis, Rivas; Montalto. A disposizione: Turati, Loiacono, Stavropoulos, Amione, Liotti, Hetemaj, Gavioli, Bellomo, Laribi, Denis, Galabinov, Tumminello. Allenatore: Aglietti

Arbitro: Francesco Meraviglia di Pistoia. Assistenti: Gamal Mokhtar di Lecco e Giuseppe Maccadino di Pesaro. IV Ufficiale: Andrea Bordin di Bassano del Grappa. VAR: Giovanni Ayroldi di Molfetta; AVAR: Edoardo Raspollini di Livorno.