Primo turno infrasettimanale del campionato di Serie B, allo stadio “Guido Teghil” di Lignano Sabbiadoro torna in campo la Reggina, ospite del Pordenone, match valido per la quinta giornata, calcio d’inizio alle ore 20:30. Segui il match LIVE su RNP.

PORDENONE-REGGINA 1-0 42′ Magnino

80′, secondo ammonito tra gli amaranto: sanzionato Lakicevic.

79′, ci ha provato Liotti! Sinistro dal limite, palla di poco oltre la traversa! Davvero un peccato.

78′, Folorunsho vicinissimo al gol dell’ex, dopo un gioco di prestigio calcia cercando l’angolo lontano, palla sul fondo.

74′, Rastelli sostituisce Sylla e Zammarini, dentro al loro posto Tsadjout e Cambiaghi.

73′, dopo diversi minuti, la Reggina torna dalle parti di Perisan con una bella combinazione che porta al traversone teso di Liotti, il portiere blocca con sicurezza in uscita.

66′, intervento da tergo di Camporese su Liotti: altro giallo estratto dall’arbitro.

65′, altra doppia sostituzione decisa da mister Aglietti: dentro Hetemaj e Liotti per Bianchi e Di Chiara.

63′, ancora un rischio per la Reggina su un pallone perso, Zammarini arriva alla conclusione dal limite, la sfera si infrange direttamente sul corpo del compagno Sylla.

62′, brivido per la Reggina con Micai che ritarda il rilancio consentendo a Folorunsho di avvicinarsi a breve distanza, centrandolo sul rinvio; la sfera torna per fortuna nuovamente al portiere amaranto che allontana tirando un sospiro di sollievo.

56′, comincia la partita di Bellomo e Galabinov, lasciano il campo Cortinovis e Ricci.

53′, primo cambio nel Pordenone: Pinato entra al posto di Kupisz.

52′, opportunità quasi casuale per gli amaranto con il tentativo di cross di Ricci deviato da un difensore e indirizzato verso la porta, Perisan ci arriva e blocca.

49′, pallone riconquistato sulla trequarti dagli amaranto, Ricci si fionda sulla sfera calciando di prima intenzione, tiro deviato da un difensore sul fondo, guadagnando solo un corner.

47′, vicinissimo al pareggio Rivas, al termine di una giocata personale: l’honduregno attacca a sinistra, converge saltando un paio di avversari, destro a giro, sfera a lato di un soffio!

Comincia il secondo tempo al “Teghil”, si riparte dall’1-0 dei primi 45′.

INTERVALLO

Si chiude il primo tempo con la Reggina sotto di un gol, decide il guizzo di Magnino quasi a fine tempo.

44′, altro giallo tra i locali: ammonito El Kaouakibi.

42′, il Pordenone trova il vantaggio e il suo primo gol in campionato: il traversone di Kupisz viene raccolto di testa sul secondo palo da Magnino, nulla da fare per Micai.

40′, pericoloso calcio piazzato del Pordenone, la sfera taglia l’area di rigore, vanno a vuoto in tanti, alla fine la difesa allontana.

37′, si rivede in avanti la Reggina con un pallone pericoloso messo dentro da Bianchi, in mischia la difesa locale riesce a pulire l’area evitando le possibili zampate di Montalto e Cortinovis.

29′, parità immediatamente ristabilita nel conto delle ammonizioni: sanzionato Rivas.

27′, arriva il primo giallo del match: ammonito Zammarini per aver fermato la ripartenza di Ricci.

18′, si accende Rivas che porta a spasso la difesa avversaria, pallone incollato al piede, tentativo di tiro respinto in corner.

16′, Pordenone insidioso con il colpo di testa di Magnino su traversone dalla sinistra, palla abbondantemente a lato.

15′, buon fraseggio e bella combinazione messa in mostra dalla Reggina: da Ricci a Crisetig, lancio per Di Chiara, sponda di prima per Rivas che calcia alto dal limite dell’area.

12′, occasione per gli amaranto! Un lungo cross di Lakicevic viene tenuto vivo da Rivas che approfitta di una difesa indecisa; appoggio in area per l’inserimento di Cortinovis che tenta una giocata nello stretto e calcia con il mancino, in due tempi para Perisan.

8′, Folorunsho è il più attivo nel reparto offensivo dei locali e guadagna il primo corner del match: il pallone di Petriccione, allontanato dall’area, viene calciato da Chrzanowski, palla alta.

Calcio d’inizio al “Teghil”, comincia Pordenone-Reggina!

Prima del calcio d’inizio, osservato un molto sentito minuto di raccoglimento in memoria di Massimo Bandiera.

FORMAZIONI UFFICIALI

Pordenone (4-3-1-2): Perisan; El Kaouakibi, Sabbione, Camporese, Chrzanowski; Magnino, Petriccione, Zammarini; Kupisz; Folorunsho, Sylla. A disposizione: Bindi, Stefani, Barison, Tsadjout, Pellegrini, Pasa, Misuraca, Valietti, Bassoli, Pinato, Cambiaghi, Perri. Allenatore: Rastelli

Reggina (4-2-3-1): Micai; Lakicevic, Cionek, Regini, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Ricci, Cortinovis, Rivas; Montalto. A disposizione: Turati, Loiacono, Stavropoulos, Amione, Liotti, Hetemaj, Gavioli, Bellomo, Laribi, Denis, Galabinov, Tumminello. Allenatore: Aglietti

Arbitro: Francesco Meraviglia di Pistoia. Assistenti: Gamal Mokhtar di Lecco e Giuseppe Maccadino di Pesaro. IV Ufficiale: Andrea Bordin di Bassano del Grappa. VAR: Giovanni Ayroldi di Molfetta; AVAR: Edoardo Raspollini di Livorno.

PRE-PARTITA

PRECEDENTI – Il doppio confronto della scorsa stagione è stato il primo tra gli amaranto e i Ramarri. Anche un anno fa, gara di andata a Lignano Sabbiadoro, risultato finale di 2-2 con Liotti a portare avanti la Reggina, Diaw e Ciurria a ribaltare il punteggio e Folorunsho a siglare il pari in extremis. Lo stesso Folorunsho fu poi il match-winner della partita di ritorno.

GLI EX – Dopo aver deciso il doppio confronto della scorsa annata, adesso il centrocampista di proprietà del Napoli veste proprio la maglia del Pordenone. E sarà probabilmente lui il pericolo maggiore per la formazione di Aglietti, incaricato di creare scompiglio e pericoli nella metà campo avversaria. Dietro le due punte lo sistemerà il tecnico dei friulani, altro ex dell’incontro: Massimo Rastelli.

CLASSIFICA – Situazioni opposte in graduatoria per le due squadre, con gli amaranto arrivati in Friuli ancora imbattuti, 8 punti raccolti finora con due successi e due pari, 6 gol fatti e 4 subiti; il Pordenone si trova invece in fondo al gruppo, con zero punti al pari di Alessandria e Vicenza, ma con un altro zero che pesa molto, alla voce gol segnati, mentre sono 11 quelli incassati. I neroverdi hanno inoltre già cambiato guida tecnica, passando da Paci a Rastelli. Proprio il tecnico del Pordenone è ancora imbattuto sia nei confronti con la Reggina (1 vittoria e 1 pareggio da tecnico dell’Avellino) che con Aglietti (4 successi e 2 pari).

L’ARBITRO – A dirigere il match sarà il signor Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia. Sarà il sesto impegno con la Reggina per lui, con il bilancio che vede 3 successi amaranto in altrettante gare al “Granillo”, la prima delle quali fu addirittura il derby di Serie D contro la Palmese terminato 4-3, mentre le altre due risalgono alla stagione della promozione in B, un doppio 1-0 con Catania e Ternana; 2 invece le sconfitte, entrambe in trasferta, in C in casa della Juve Stabia e il più recente, lo scorso anno, in B a Brescia.