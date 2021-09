Serie D, Provazza-goal al debutto: il gioiellino della Reggina fa esultare il Lamezia

Goal al debutto in Serie D e tre punti. È stato un esordio da incorniciare per il giovane Alessandro Provazza, prodotto del settore giovanile della Reggina, andato subito a segno con la maglia del Lamezia Terme. Nella giornata di ieri, infatti, il talento classe 2003, giunto in prestito dal club amaranto, si è reso protagonista contro il Troina, al quale nella ripresa ha inflitto il goal del definitivo 2-0 con una pregevole finalizzazione.

Prima giornata di campionato, prima vittoria, primo goal tra i “grandi”: la prima volta di Alessandro Provazza…