Serie D, debutto ok per San Luca e Lamezia, cade di misura il Cittanova

I primi 90′ del campionato di Serie D hanno subito visto i successi di San Luca e Lamezia Terme, uniche calabresi ad uscire imbattute da questo turno iniziale.

Brividi per il San Luca che va sotto contro il Biancavilla per il gol di Fichera; Amenta ristabilisce la parità, poi il gol del sorpasso e della vittoria porta la firma di uno dei top player arrivati nel mercato estivo, Totò Crucitti. Il Lamezia Terme si sbarazza invece del Troina con un gol per tempo: nella prima frazione fortunato tiro-cross vincente di Tibaldi, nella ripresa raddoppia l’ex punta amaranto Provazza.

Sconfitta di misura per il Cittanova in casa dell’Acireale, una battuta d’arresto onorevole e con qualche rimpianto per i giallorossi contro una delle favorite del torneo: in dieci dal primo tempo per il rosso a Savonarola, i siciliani vanno in gol al quarto d’ora della ripresa con Ciccio Lodi che dal dischetto si vede parare il tiro da Bruno, insaccando poi sulla ribattuta il gol da tre punti. Vano l’assalto finale del Cittanova. Battute d’arresto anche per Castrovillari e Rende, sconfitte entrambe per 2-0, rispettivamente da Gelbison e Cavese.

Negli altri incontri del primo turno, netta affermazione esterna del Santa Maria del Cilento in casa del Real Aversa, pirotecnico 3-2 del Portici contro il Giarre, vittoria esterna del Trapani a Sant’Agata, derby siciliani vinti di misura da Licata e Paternò contro FC Messina e Sancataldese.

