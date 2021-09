Ultime News

Nella prima giornata del Girone A di Promozione a prendersi la scena, con i loro successi in goleada, sono il Trebisacce e la Juvenilia: Galantucci e compagni travolgono 4-1 l’esordiente Real Fondo Gesù; con lo stesso...

Sono 15 i gol segnati nella prima giornata del campionato di Eccellenza, con un paio di risultati ad occhiali e appena due doppiette, che portano automaticamente in vetta i loro realizzatori. Si tratta di Franco Padin, bomber...

Dilettanti

20/09/2021 | A cura di Domenico Geria

Il campionato di Eccellenza inizia con alcuni botti che valgono come gustoso antipasto per la stagione appena iniziata. Tra pronostici rispettati e colpi ad effetto, ha preso il via un campionato che riserverà notevoli emozioni....