Promozione B, sorride il Brancaleone contro il San Giorgio, Archi corsaro

Nel finale la squadra di Criaco ottiene i tre punti; l'Archi espugna Rombiolo, esordio in Promozione con sconfitta per il San Gaetano

Dopo i due anticipi del sabato che avevano visto le larghe affermazioni di Gioiese e Ravagnese (clicca qui), nelle gare domenicali della prima giornata del Girone B di Promozione spicca il successo del forte Brancaleone contro un San Giorgio che possiede comunque il potenziale per poter stare tra le big del campionato. La sfida resta in bilico fino a pochi minuti dal termine, quando Borrello al volo raccoglie un traversone lungo e batte Cannizzaro; in pieno recupero poi, sigillo sui tre punti firmato da Trimboli.

Parte benissimo anche il cammino dell’Archi, capace di espugnare il campo della Rombiolese: l’intramontabile Nicolazzo sblocca il match, pari locale con Restuccia, nuovo e definitivo vantaggio della squadra di Verbaro con Qosja. Netta vittoria della Vallata del Torbido sul Borgo Grecanico, un 3-0 che porta le firme di Denaro (doppietta) e Darboe. Esordio amaro in Promozione per il San Gaetano, sconfitto a domicilio dallo Sporting Catanzaro Lido, gara decisa dal bomber catanzarese Giglio. In trasferta arriva anche la vittoria del temibile Capo Vaticano, che con la rete di Antonio Latorre piega la Cinquefrondese, accreditata tra le possibili sorprese del torneo. Rimonta due volte il Melicucco ma alla fine il Caraffa ottiene i tre punti: due volte in svantaggio, la squadra biancorossa pareggia con Valensise prima e con Parrello poi; i locali colpiscono infine con Commisso per il 3-2 finale.

