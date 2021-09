Promozione A, debutto con poker per Trebisacce e Juvenilia

Nella prima giornata del Girone A di Promozione a prendersi la scena, con i loro successi in goleada, sono il Trebisacce e la Juvenilia: Galantucci e compagni travolgono 4-1 l’esordiente Real Fondo Gesù; con lo stesso punteggio, i rosetani espugnano il campo del Cassano con le doppiette di Galati e Russo.

La Promosport di Morelli, indicata tra le favorite del torneo, passa per 2-0 a San Fili, in gol Colosimo e Corigliano. Mauri e Bongiorno regalano i tre punti alla Rossanese che infligge un 2-0 a domicilio al Cutro; identico risultato corsaro per il Campora in casa dell’Atletico Maida, a segno l’eterno Mandarano con una doppietta. Nella giornata dei 2-0, successo esterno ottenuto dal Praiatortora a Scandale e della Garibaldina tra le mura amiche contro il Villaggio Europa. Unico pareggio della prima giornata a Lamezia Terme, dove si è giocato il match tra Amantea e D.B. Rossoblù Luzzi: ospiti in 10 per tre quarti di partita ma in grado di agguantare il 2-2 quasi al 90′ con Maio.