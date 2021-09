Pordenone-Reggina, la probabile formazione neroverde: Folorunsho dietro le due punte

Zero punti in queste prime quattro giornate. Si presenta così il Pordenone di mister Rastelli alla sfida contro la Reggina, in programma domani alle ore 20:30. Al ”Teghil” di Lignano Sabbiadoro vi sono in palio punti che potrebbero permettere ai Ramarri di sbloccarsi dopo i quattro ko consecutivi contro Perugia, Spal, Parma e Cittadella.

Ad attendere gli amaranto vi sarà una squadra in parte differente rispetto a quella della scorsa stagione, specie dalla cintola in su. L’ex più atteso della sfida, Michael Folorunsho, autore della prima ed unica rete dei neroverdi in questa stagione (su rigore, in Coppa Italia contro lo Spezia), agirà sulla trequarti, alle spalle del duo offensivo formato da dall’ex Cittadella Tsadjout e dal giovane Pellegrini.

LA PROBABILE FORMAZIONE NEROVERDE

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; El Kaouakibi, Camporese, Barison, Chrzanowski; Misuraca, Petriccione, Pinato; Folorunsho; Tsadjout, Pellegrini. All. Rastelli