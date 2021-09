Pordenone-Reggina, la probabile formazione amaranto: due possibili cambiamenti per Aglietti

Di nuovo in campo. A distanza di circa settantasei ore dalla vittoria interna con la Spal, per la Reggina è già vigilia della quinta giornata di campionato, visto l’immediato impegno infrasettimanale che la vedrà di scena sul campo del Pordenone, in quel di Lignano Sabbiadoro. Gli amaranto, quinti a quota 8 punti, sfideranno i friulani (ancora fermi a 0 punti) in una settimana delicatissima, che andrà a chiudersi sabato con la gara casalinga contro il Frosinone.

Da capire se Aglietti opterà per un turn over sostanziale, si limiterà a poche variazioni o manterrà intatto l’undici titolare visto sabato. La sensazione è che il tecnico di San Giovanni Valdarno non stravolgerà la squadra che ha ben figurato contro gli estensi. Possibile cambio in difesa e a centrocampo: nel primo reparto, Regini potrebbe far rifiatare Stavropoulos; nel secondo, discorso analogo Bianchi-Hetemaj, con il primo che potrebbe tornare in coppia con Crisetig.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO IN GRAFICA

REGGINA (4-4-2): Micai; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Ricci, Crisetig, Bianchi, Bellomo; Rivas, Galabinov. All. Aglietti

BALLOTTAGGI: Regini-Stavropoulos 55-45% Bianchi-Hetemaj 55-45%

INDISPONIBILI: Adjapong, Ménez

a.c.