Il punto sulla Serie B: vola il Pisa, si sblocca il Lecce

Si è appena conclusa la quarta giornata di Serie B, e in vista dell’imminente turno infrasettimanale ci sono stati risultati importanti: dalla prima vittoria stagionale del Lecce, al quarto trionfo stagionale Pisa fino al primo punto della Ternana. La giornata si è aperta con la partita tra Como e Frosinone, con i ciociari si sono imposti facilmente sulla compagine lombarda, che dopo aver iniziato il campionato strappando punti importanti a Crotone e Lecce sembra esser calata di condizione, discorso inverso per i ragazzi allenati da Fabio Grosso che si confermano una squadra solida e che concede poco all’avversario, come testimoniano le sole due reti subite fino ad ora. Sempre nel Friday night, si è giocata la partita tra Brescia e Crotone, con i pitagorici che raccolgono il terzo pareggio stagionale, nonostante la grande partita delle rondinelle, la compagine allenata da Modesto ha ribaltato il risultato grazie alla doppietta del giovane Mulattieri (che si porta a 4 reti in campionato). Il big match di giornata è quello che si è giocato al Granillo, tra Reggina e SPAL, con gli amaranto che si sono imposti sui ferraresi nonostante il controverso episodio del rigore tirato da Salvatore Esposito durante la prima frazione di gioco. Fa punti importanti il Cosenza, che esce dal Renato Curi di Perugia con un punto d’oro in chiave salvezza contro una diretta concorrente, nonostante l’inferiorità numerica nelle ultime battute di gioco. Risultato inatteso quello che è pervenuto da Monza, con la Ternana che si porta a casa il primo punto stagionale, decisiva la rete al 95’ di Capone che ha negato al Monza quello che sarebbe stato il secondo successo stagionale. Rimonta importante per il Lecce, che negli ultimi dieci minuti di gioco ribalta il risultato contro l’Alessandria, sotto di una rete fino al 86’, sono bastate le reti prima di Rodriguez e poi di Coda per portare la prima vittoria stagionale in Puglia. Seconda vittoria stagionale per il Benevento, che infrange la striscia di vittoria dell’Ascoli, la squadra bianconera ha subito due reti nella prima mezz’ora di gioco e non è riuscita più ad entrare in partita, bene le streghe che tornano alla vittoria dopo i passi falsi con Parma e Lecce. Chi non perde colpi è il Pisa, che raccoglie la quarta vittoria di fila, partita relativamente semplice per la compagine toscana che hanno vinto in scioltezza contro il Vicenza, ancora ultimo a quota 0 punti. Vince ancora il Cittadella grazie ad Okwonko, questa volta la rete dell’ex Reggina e Bologna ha deciso il derby veneto contro il Pordenone, che nonostante il cambio alla guida tecnica non riesce ancora a raccogliere punti. Chiude la giornata la partita tra Parma e Cremonese, con i grigiorossi che si sono imposti al Tardini grazie a due reti cruciali nel primo tempo mettendo la partita in salita per i ducali, che nel secondo tempo hanno perso Vazquez a causa di un esplusione.

Santo Nicolò