Eccellenza, Reggiomed e Locri fanno il pieno, tonfo dell’Acri

Il campionato di Eccellenza inizia con alcuni botti che valgono come gustoso antipasto per la stagione appena iniziata. Tra pronostici rispettati e colpi ad effetto, ha preso il via un campionato che riserverà notevoli emozioni.

Subito nel segno di Padin parte il torneo della Reggiomediterranea, la quale prevale su una Bovalinese con ancora addosso il cartello dei lavori in corso. L’argentino firma una pregevole doppietta a cavallo del riposo, sussulto della squadra di Panarello che accorcia le distanze con la sfortunata deviazione di Foti, poi Gonzalez chiude l’incontro. Arriva puntuale la risposta a distanza da parte del Locri, che si impone sul coriaceo Soriano per 2-0, le firme sul match in avvio di ripresa le imprimono Martinez e Dodaro.

Termina a reti bianche il derby ionico tra il Roccella e il Gioiosa, assenti rispettivamente da 7 e da 30 anni dall’Eccellenza; 0-0 anche a Bocale dove il Boca N. Melito con diverse assenze non riesce a perforare la difesa dell’Isola Capo Rizzuto. L’altro derby reggino ha visto la vittoria della neonata Stilomonasterace contro il Gallico Catona: la squadra di Logozzo (esordio vincente da allenatore in Eccellenza per lui), imbottita di under, trova nel finale con il 2002 Mateucci da poco in campo la rete dei tre punti.

Colpi in trasferta inattesi e che fanno molto rumore: sono quelli ottenuti dal CotroneiCaccuri di mister Caligiuri ad Acri, un rotondo 4-0, e dalla Morrone in casa dello Scalea, 0-2 maturato nel primo tempo. Botta e risposta infine nel match tra due delle sicure protagoniste della stagione: Paolana in vantaggio in trasferta con il pezzo pregiato del mercato, Attilio Angotti, pareggio del Sersale con il giovane Grandinetti.

