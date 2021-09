Coppa Calabria, 1° turno: goleada Palmese, pari Pro Pellaro-Catona

Nelle gare di andata del primo turno di Coppa Calabria, spicca il 4-0 rifilato dalla Palmese al Saint Michel, un poker marchiato a fuoco dal bomber La Scala che meglio di così non poteva iniziare la sua stagione. Successo in trasferta per la Deliese, 3-2 a Santa Cristina, in gol Crucitti per i locali, Corrao, Kebe e Natale Borghetto per la squadra di Api. Finisce in parità l’incontro tra Pro Pellaro e Catona: vantaggio ospite di Barresi, pari della formazione di Arcidiaco con il rigore trasformato da Norberto Petronio.

COPPA CALABRIA – 1° Turno, andata (19/09/2021)

Amendolara-Rangers Corigliano 0-7

Geppino Netti-Spezzano Albanese 1-1

Real Montalto-Oreste Angotti 4-0

Luzzese-New Academy 0-3

Brutium Cosenza-Unione Sportiva Marano 1-1

Mangone-Vigor 1919 0-1

Rocca di Neto-Mesoraca 1-3

Cerva-Magisano 1-0

Pino Donato Taverna-Borgia 1-0

Academy Girifalco-Badolato 3-2

Bivongi Pazzano-Guardavalle 3-1

Bianco-Nuovo Polistena 2-5

Nicotera-Nuova Parghelia 0-5

Palmese-Saint Michel 4-0

Deliese-Santa Cristina 2-3 (18/09)

Pro Pellaro-Catona 1-1 (18/09)