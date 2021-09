Serie D, in vista dell’esordio il San Luca ufficializza 18 calciatori

Prenderà il via domani la stagione del San Luca, al suo secondo anno in Serie D, con la voglia di dare continuità all’ottimo quarto posto della scorsa stagione. Per l’esordio in campionato la compagine giallorossa, affidata per la nuova annata a mister Ignoffo, riceverà al “Corrado Alvaro” i siciliani del Biancavilla. Proprio in vista del debutto, il San Luca ha provveduto ad ufficializzare a raffica tanti nuovi arrivati, alcuni dei quali già comunque annunciati un paio di settimane fa.

Questi i calciatori che vestiranno la maglia del San Luca, ufficializzati dal club:

Alessio Viola, l’ex attaccante della Reggina reduce da una stagione importante sempre in D con la Cittanovese;

Marco Condemi, centrocampista classe ’95 cresciuto nella Reggina, dove ha anche giocato in diversi periodi fino al 2018, indossando poi le maglie di Cittanovese e Palmese;

Max Barnofsky, difensore tedesco classe ’95, anch’egli ex Cittanovese, oltre ad aver militato nel FC Messina e nel Carpi:

Davide Ferrante, difensore del 2001, ex Rimini;

Davide Giorgi, altro difensore, classe 2000, proveniente dalla Bovalinese;

Domenico Manglaviti, centrocampista classe 2002 cresciuto nel vivaio del Crotone;

Domenick Danto, difensore del 2003, in arriva dalla Fermana con la formula del prestito;

Ferdinando Guerrisi, esterno offensivo del 2002, già protagonista in Serie D con Cittanovese e Roccella;

Filippo Romeo, giovane centrocampista classe 2003;

Francesco Giampaolo, attaccante del 2003, proveniente dal settore giovanile del Benevento;

Giovanni Battimili, classe 2001, difensore proveniente dal Siracusa;

Mattia Cama, centrocampista classe 2003 arrivato dalla Reggina primavera.

Questi invece i calciatori già annunciati lo scorso 31 agosto (eccetto Sidibe, il cui annuncio era giunto il giorno seguente) e ufficialmente presentati nelle ultime ore:

Aboubacar Sidibe, centrocampista maliano classe 2000, ex Siracusa;

Emanuel Manno, attaccante classe ’99 ex Fidelis Andria;

Francesco Mauro, centrocampista del 2000 arrivato dal Marina di Ragusa;

Gabriele Amenta, centrocampista classe 2003 in prestito dal Monza;

Saverio Staropoli, centrocampista del 2003 in arrivo dalle giovanili della Vibonese;

Vincenzo Puleo, difensore classe 2002, ex Acireale e FC Messina.

Prima di questa raffica di novità, il San Luca aveva presentato altri volti nuovi che andiamo a riepilogare:

Paolo Pellegrino, portiere classe ’98, ex Palmese, Taranto, Cosenza, Reggiomediterranea e Marina di Ragusa;

Layousse Diallo, difensore senegalese classe ’97, cresciuto nelle giovanili della Fiorentina e con esperienze anche in Serie B con l’Avellino:

Stefan Nikolic, possente centravanti montenegrino classe ’90, con alle spalle una lunga carriera in giro per l’Europa, dalla Serbia al Belgio alla Romania, dove ha anche giocato con la Steaua Bucarest, e poi ancora Bulgaria, Croazia, Polonia, Kazakistan, Albania, Montenegro, Bosnia; per lui anche esperienze in Asia, in Corea del Sud prima e in Malesia poi;

Antonio Crucitti, forte ed esperto centrocampista classe ’87, ex Cittanovese, protagonista tra C2 e D con tante maglie diverse tra le quali Delianuova, Modica, Hinterreggio, Gioiese, Rende, Vibonese, Palmese, Taranto e ACR Messina.